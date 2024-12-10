Американський словник Merriam-Webster назвав слово 2024 року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Merriam-Webster .

Polarization (походить від латинського polaris) - це поділ на дві різко відмінні протилежності. Зокрема стан, за якого думки, переконання чи інтереси групи або суспільства концентруються на протилежних крайнощах.

За версією Merriam-Webster, слово polarization відображало бажання американців краще зрозуміти складний стан справ в їхній країні та в усьому світі.

Це слово також широко використовувалося в медіапросторі. Зокрема, для опису розбіжностей після виборів у США.

Polarization та дієслово polarize з’явилися на початку 1800-х років. Тоді вони вперше описали світлові хвилі. Фізичне значення дієслова polarize - "примушувати вібрувати за певною схемою" - призвело до політичного та культурного значення, яке допомагає визначити світ сьогодні.

Окрім слова polarization, словник Merriam-Webster також відзначив і інші слова, що були популярними у 2024 році. Серед них були: