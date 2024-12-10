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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2024 года

Вторник 10 декабря 2024 14:41
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Американский словарь Merriam-Webster назвал слово 2024 года Фото: Слово 2024 года по версии словаря Merriam-Webster (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Американский словарь Merriam-Webster назвал "Слово года 2024". В этом году им стало слово polarization.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Merriam-Webster .

Polarization (происходит от латинского polaris) - это разделение на две резко отличные противоположности. В частности, состояние, при котором мнения, убеждения или интересы групп/общества концентрируются на противоположных крайностях.

По версии Merriam-Webster слово polarization отражало желание американцев лучше понять сложное положение дел в их стране и во всем мире.

Это слово также широко использовалось в медиапространстве. В частности, для описания разногласий после выборов в США.

Polarization и глагол polarize появились в начале 1800-х годов. Тогда они в первый раз описали световые волны. Физическое значение глагола polarize - "заставлять вибрировать по определенной схеме" - привело к политическому и культурному значению, которое помогает определить мир сегодня.

Кроме слова polarization, словарь Merriam-Webster также отметил и другие слова, популярные в 2024 году. Среди них были:

  • Totality (полнота) - в апреле 2024 года произошло полное лунное затмение Солнца. Многие из-за этого открыли для себя малоизвестное значение слова totality: "состояние полного затмения".
  • Demure (скромно) - слово стало популярным вместе с мемом: "Very demure, very mindful". Впервые слово употреблялось в XIV веке и описывало людей, не стремящихся привлекать внимание.
  • Fortnight (14 дней) - слово стало популярным после появления одноименной песни Тейлор Свифт и Post Malone.

Читайте также, создатели Кембриджского словаря английского языка (Cambridge Dictionary) назвали "Слово года". В этом году это слово - manifest.

Manifest - это использование таких методов, как визуализация и афирмация, чтобы помочь вам представить достижение желаемого, что повысит вероятность того, что это произойдет.

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