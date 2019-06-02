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Американский сенатор прокомментировал свою встречу с Зеленским

Новости » Политика    02.06.2019 - 01:58
Американский сенатор прокомментировал свою встречу с Зеленским
Фото: Владимир Зеленский и Роберт Портман (president.gov.ua)

Сопредседатель Совета Украины в Сената Роберт Портман пообещал Украине военную и экономическую поддержку

Американский сенатор-республиканец, сопредседатель Совета Украины в Сенате Роберт Портман пообещал поддержку США "демократической Украины" посредством военной, политической помощи. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter сенатора.

"Я имел удовольствие встретиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским в начале этой недели. Он привержен укреплению связей с США и противодействию российской агрессии", - заявил Портман.

Он добавил, что как сопредседатель Совета Украины в Сенате намерен продолжать "поддерживать свободную и демократическую Украину посредством соответствующей военной, политической и экономической помощи США".

Напомним, 30 мая пресс-служба президента Украины сообщила, что Владимир Зеленский обсудил с сенатором США Робертом Портманом политическую ситуацию в Украине, в частности парламентские досрочные выборы, а также ситуацию на Донбассе и усиление давления на РФ для обеспечения надлежащего выполнения Минских договоренностей.

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