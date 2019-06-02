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Американський сенатор прокоментував свою зустріч із Зеленським

Новини » Політика    02.06.2019 - 01:58
Американський сенатор прокоментував свою зустріч із Зеленським
Фото: Володимир Зеленський і Роберт Портман (president.gov.ua)

Співголова Ради України в Сенаті Роберт Портман пообіцяв Україні військову та економічну підтримку

Американський сенатор-республіканець, співголова Ради України в Сенаті Роберт Портман пообіцяв підтримку США "демократичної України"  шляхом військової та політичної допомоги. Про це він заявив за підсумками зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter сенатора.

"Я мав задоволення зустрітися з новообраним президентом України Володимиром Зеленським на початку цього тижня. Він прихильний зміцненню зв'язків із США і протидії російській агресії", - заявив Портман.

Він додав, що як співголова Ради України в Сенаті має намір продовжувати "підтримувати вільну і демократичну Україну шляхом відповідної військової, політичної та економічної допомоги США".

Нагадаємо, 30 травня прес-служба президента України повідомила, що Володимир Зеленський обговорив з сенатором США Робертом Портманом політичну ситуацію в Україні, зокрема парламентські дострокові вибори, а також ситуацію на Донбасі і посилення тиску на РФ для забезпечення належного виконання Мінських домовленостей.

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