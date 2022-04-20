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Американский производитель дронов передаст Украине 100 беспилотников для разведки

Дрон Quantix Recon (Фото: army-technology.com)
Автор: Константин Широкун

Компания AeroVironment передаст Министерству обороны Украины 100 беспилотников Quantix Recon, а также обеспечит обучение украинского персонала. О передаче представители компании сообщили на встрече с военным атташе посольства Украины в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт AeroVironment.

Дроны Quantix Recon позволяет проводить разведку с привязкой к местности. БПЛА может обследовать до 1,6 квадратных километра, или 20 погонных километров за 45-минутный полет на одном заряде батареи. Ожидается, что первая половина пожертвованной партии беспилотных летательных аппаратов Quantix Recon будет доставлена ​​в Украину уже на этой неделе.

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