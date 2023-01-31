Американський історик розповів, чи відчуває Захід "втому від України"

Майже через рік після початку війни Захід зберігає єдність щодо підтримки України. У США є проблеми з електоратом Дональда Трампа.

"Я не думаю, що "втома від України" справді є. Я думаю, що є тривожна тенденція у Республіканській партії, в якій більшу частину минулого року існувала єдність щодо надання допомоги Україні. Але ви знаєте, за останні кілька місяців приблизно половина симпатиків республіканців почали виступати проти допомоги Україні", - сказав він.

Водночас, за його словами, йдеться про приблизно половину симпатиків республіканців згідно з опитуваннями громадської думки, а не про половину республіканців у Конгресі. "Більшість республіканців у Конгресі підтримують Україну, включаючи Мітча МакКоннелла, лідера меншості у Сенаті", - додав він.

Бут зазначив, що проти допомоги Україні переважно відносно невелика ультраправа фракція прихильників Трампа. "Але, на жаль, як ви знаєте, ця невелика фракція є важливою частиною республіканської коаліції у Палаті представників. Тож справді важко зрозуміти, що Кевін Маккарті, новий речник Палати представників, зробить щодо допомоги Україні", - сказав історик.

"Це соромно бачити, бо я більшу частину свого життя був республіканцем. Я виріс у 1980-х роках, коли республіканці підтримували Рональда Рейгана, і коли він називав Радянський Союз "імперією зла". Для мене просто неймовірно, що так багато республіканців зараз не бажають протистояти російському імперіалізму та агресії, і водночас вони хочуть займати жорстку позицію щодо Китаю", - зазначив він.

Бут вважає, що багато республіканців мають слабку позицію щодо Росії, і не можна зрозуміти, чому це так, але саме так відбувається. "Але я думаю, що реальність така, що більшість американців, як ви знаєте, як і раніше, підтримують Україну. Керівництво Конгресу, як і раніше, за Україну, адміністрація Байдена, як і раніше, за Україну. Тому я не хочу перебільшувати значення того, що відбувається в політичному плані та загалом", - додав він.

За його словами, за останній майже рік після початку цієї війни єдність та підтримка України на вищому рівні, ніж, більшість людей передбачали рік тому. "Ви знаєте, люди думали, що Росія перекриє газ, і європейці кинуться здаватися. Цього не сталося. Насправді в Європі було докладено величезних зусиль, щоб більше не залежати від російської нафти та газу. Тому я думаю, що хоча загалом є деякі причини для занепокоєння, мене дуже тішить рівень єдності та підтримки Заходу", - сказав він.