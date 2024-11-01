Американський холдинг Nevada Gaming завершив угоду з придбання української Cosmolot
Nevada Gaming Holding LLC, відомий американський оператор в індустрії гемблінгу, офіційно повідомив про успішне завершення угоди з придбання української онлайн-гемблінг-платформи Cosmolot.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угода між Nevada Gaming Holding та Cosmolot стала однією з найбільших міжнародних інвестицій у сферу азартних ігор в Україні.
Як зазначили в Nevada Gaming Holding, придбання Cosmolot надає компанії змогу використати наявні можливості для розвитку індустрії в Україні та регіоні загалом.
Також компанія планує впровадити на платформі передові технології та міжнародний досвід. Зокрема, представники Nevada Gaming Holding повідомили, що в рамках стратегії розвитку мають намір інвестувати в технологічне оновлення платформи та підвищення рівня безпеки.
У своєму коментарі з приводу завершення угоди генеральний директор Nevada Gaming Holding Арнульф Дамерау зазначив, що компанія бачить великі перспективи для розвитку ринку азартних ігор в Україні.
"У 2024 році Spacesiks зіткнувся з перешкодами в Україні, але ми побачили можливість. Завдяки підтримці глобальних аудиторських та юридичних фірм ми вирішили всі невирішені проблеми. Під час Мюнхенської конференції з безпеки ми вирішили повністю придбати Spacesiks і масштабувати її провідну технологічну платформу в усьому світі. Ця інвестиція, завершена минулого тижня, є важливою віхою для іноземних прямі інвестиції в Україну", - розповів Дамерау.
Бізнесмен також додав, що після придбання та отримання гарантій щодо безпеки іноземних інвестицій, він буде сприяти інвестиційним можливостям в Україні та розширюватиму Cosmolot на основні ринки США, Європи та за їх межами.
Cosmolot очікує IPO у США в 2026 році з прогнозованою ринковою капіталізацією, яка перевищить 1 млрд доларів.
Представники Cosmolot, своєю чергою, підкреслили, що угода дозволить компанії вийти на новий рівень розвитку завдяки інвестиціям та досвіду нового власника.
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