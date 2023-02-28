ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Американський бізнес має прийти в Україну та піти з російського ринку, - Зеленський

Новость на русском →
Україна, Вівторок 28 лютого 2023 18:12
Американський бізнес має прийти в Україну та піти з російського ринку, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 лютого, президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес прийти в Україну та піти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Сьогодні глава держави звернувся до членів Національної асоціації виробників США. Це одна з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі, що представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США. Наразі асоціація налічує близько 14000 членів.

"Прямо зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і – піти з російського ринку. Це очевидно, що участь у відбудові України після бойових дій дасть надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам, що братимуть участь у відбудові. І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи", - наголосив Зеленський.

За його словами, американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції як у відновленні української економіки та інфраструктури, так і у демонстрації світу, що людська природа має слугувати саме достойним цілям.

"Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт", - підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський зустрівся з генсеком ОЕСР та запросив долучитися до відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ