Американський бізнес має прийти в Україну та піти з російського ринку, - Зеленський

Сьогодні, 28 лютого, президент Володимир Зеленський закликав американський бізнес прийти в Україну та піти з російського ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Сьогодні глава держави звернувся до членів Національної асоціації виробників США. Це одна з найбільших асоціацій промисловців в американському діловому світі, що представляє великих і дрібних виробників з усіх галузей у всіх 50 штатах США. Наразі асоціація налічує близько 14000 членів.

"Прямо зараз ми закликаємо всі компанії прийти в Україну і – піти з російського ринку. Це очевидно, що участь у відбудові України після бойових дій дасть надзвичайну моральну перевагу всім бізнесам, що братимуть участь у відбудові. І теж очевидно, що кожен бізнес, який зараз будь-яким чином допомагатиме російській тиранії, не зможе уникнути проблем і репутаційної кризи", - наголосив Зеленський.

За його словами, американський бізнес має всі можливості, щоб зайняти лідерські позиції як у відновленні української економіки та інфраструктури, так і у демонстрації світу, що людська природа має слугувати саме достойним цілям.

"Українське життя після цієї війни неминуче отримає новий старт", - підкреслив президент.