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Американским военным ограничили передвижение в Украине, Грузии и Германии из-за COVID-19

США, Воскресенье 25 октября 2020 06:18
Американским военным ограничили передвижение в Украине, Грузии и Германии из-за COVID-19
Фото: военный США (pexels)
Автор: РБК-Украина

Для американских военных из Командования боевой подготовки 7-й армии США установили ограничения из-за пандемии коронавируса. Ограничения касаются, в частности, военных, несущих службу в Украине, Грузии и Германии.

Об этом сообщает Голос Америки.

Так, американские военные из Командования боевой подготовки 7-й армии США, в частности, которые находятся в Украине и Грузии, могут путешествовать только в персональном транспорте.

Военным запретили посещать бары, кафе и другие общественные заведения. Обязательным остается соблюдение социального дистанцирования и масочного режима.

В Германии американское командование запретило военным пользоваться общественным транспортом.

Ранее сообщалось, что европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) завершило в пятницу, 23 октября, секретные военные учения на территории Германии. Военные готовились к мобилизации сил в случае военной угрозы со стороны Российской Федерации.

Ранее РБК-Украина писало, что США вывели стратегические бомбардировщики, которые патрулировали границы РФ.

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