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Американським військовим обмежили пересування в Україні, Грузії та Німеччині через COVID-19

США, Неділя 25 жовтня 2020 06:18
Американським військовим обмежили пересування в Україні, Грузії та Німеччині через COVID-19
Фото: військовий США (pexels)
Автор: РБК-Україна

Для американських військових з Командування бойової підготовки 7-ї армії США встановили обмеження через пандемію коронавірусу. Обмеження стосуються, зокрема, військових, які несуть службу в Україні, Грузії та Німеччині.

Про це повідомляє Голос Америки.

Так, американські військові з Командування бойової підготовки 7-ї армії США, зокрема, котрі перебувають в Україні та Грузії, можуть подорожувати лише у персональному транспорті.

Військовим заборонили відвідувати бари, кафе та інші громадські заклади. Обов'язковим залишається дотримання соціального дистанціювання та маскового режиму.

У Німеччині американське командування заборонило військовим користуватися громадським транспортом.

Раніше повідомлялось, що європейське командування Збройних сил США (EUCOM) завершило в п'ятницю, 23 жовтня, секретні військові навчання на території Німеччини. Військові готувалися до мобілізації сил в разі військової загрози з боку Російської Федерації.

Раніше РБК-Україна писало, що США вивели стратегічні бомбардувальники, які патрулювали кордону РФ.

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