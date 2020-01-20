ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На американских военных в Германии планируется атака, - разведка США

Новости » В мире     20.01.2020 - 11:07
На американских военных в Германии планируется атака, - разведка США
Иллюстративное фото (wikimedia org)

Нападение планирует иорданский экстремист

Соединенные Штаты получили разведданные о готовящейся атаке на американских военнослужащих в Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

По данным американской разведки, нападение может состояться на казармы военной базы в Графенвере или в Дульмене. При этом точное место, время и дата атаки неизвестны.

"Источник информации заявил, что нападение будет совершено неизвестным иорданским экстремистом, в настоящее время находящимся в Германии недалеко от неизвестной военной базы. Неизвестный иорданец был назван лоялистом иорданского королевства и недавно выступил за убийство американских солдат в Германии", - говорится в сообщении разведки.

Военные США получили сообщение о готовящейся атаке вечером 19 января. На данный момент военные проводят консультации с немецкими и американскими должностными лицами. При этом пока угроз не было обнаружено.

Напомним, недавно на авиабазе США Шпангдалем в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии нашли тела двух американских военнослужащих. Оба погибших входили в 52-й авиационной эскадрильи технического обслуживания. Причины смерти неизвестны.

Также сообщалось, что днями в Ираке иранские военные провели ракетный удар по военной базе с американцами. В результате пострадали 11 граждан США.

Солдаты США не допустили РФ к нефтяным месторождениям в Сирии В США показали полет беспилотника программы Gremlins
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГерманиявоенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь