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Дипломатів США обстежать через можливу акустичну атаку в Китаї

НовиниНадзвичайні події    07.06.2018 - 04:59
Фото: Гізер Ноєрт (Depatment of state)
Фото: Гізер Ноєрт (Depatment of state)

У КНР заявили, що не виявили ознак акустичної атаки

У Сполучені Штати з Китаю відправили кількох американських дипломатів, які могли постраждати внаслідок акустичної атаці, для більш ретельного обстеження. Про це йдеться в заяві представника Держдепу Гізер Ноєрт.

"Безпека персоналу США та їхніх сімей - наш головний пріоритет. Як тільки Держдеп отримав медичне підтвердження того, що з одним із  працівників уряду США стався медичний інцидент, схожий на те, що відбулося з американськими представниками в Гавані, Держдеп направив медкоманду в Гуанчжоу для проведення медичного обстеження", - заявила Ноєрт.

Водночас New York Times повідомила, що Держдеп евакуював двох працівників генконсульства в китайському Гуанчжоу після того, як один із американських дипломатів повідомив, що останнім часом відчуває "аномальні" слухові відчуття і тиск.

США звернулися до Китаю за допомогою у встановленні причин події, але в КНР заявили, що не виявили ознак акустичної атаки.

Ноєрт заявила, що медичне обстеження проходять усі працівники, які скаржаться на якісь симптоми, і деякі з них вже відправлені до США для подальшого обстеження.

"Американські лікарі продовжать повне обстеження для визначення причин зафіксованих симптомів і визначать, чи схожі вони з попередніми випадками", - сказала представник Держдепу.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року в Держдепі США заявили, що внаслідок "акустичних атак" на Кубі на початку минулого року проти дипломатичного персоналу постраждали 24 людини. У свою чергу кубинські слідчі звинувачення Сполучених Штатів з приводу "акустичних атак" назвали "науковою фантастикою".

 

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Китай, дипломаты, атака  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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