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Американские сенаторы стремятся заблокировать золотой запас России

Автор: Антон Федорцив

Группа сенаторов из обеих американских партий внесла на рассмотрение законопроект о запрете России продавать золотые запасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте. Конгресс якобы стремится опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.

Закон будет применять санкции в отношении любых американских организаций, которые сознательно оформляют соглашения с российским золотом, перевозят его из резервов российского Центробанка либо продают золото физически или электронным способом в России. Золотые активы РФ оценили в 132 миллиарда долларов.

"Огромные запасы золота в России – один из немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Наложив санкции на эти запасы, мы сможем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогой военной кампании Путина", – заявил один из авторов документа Ангус Кинг.

Напомним, что НБУ отчитался о получении более 10 млрд гривен пожертвований на Вооруженные силы Украины.

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