Американские сенаторы стремятся заблокировать золотой запас России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Законодатели хотят лишить РФ потенциального спасательного круга после заморозки активов в иностранной валюте. Конгресс якобы стремится опередить администрацию Байдена в карательных мерах против России.

Закон будет применять санкции в отношении любых американских организаций, которые сознательно оформляют соглашения с российским золотом, перевозят его из резервов российского Центробанка либо продают золото физически или электронным способом в России. Золотые активы РФ оценили в 132 миллиарда долларов.

"Огромные запасы золота в России – один из немногих активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Наложив санкции на эти запасы, мы сможем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить проведение все более дорогой военной кампании Путина", – заявил один из авторов документа Ангус Кинг.