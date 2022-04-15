Американські сенатори відвідали Київ і звільнені передмістя

Республіканський сенатор Стів Дейнс від штату Монтана і член Палати представників Вікторія Спартц від Індіани відвідали Київ і околиці столиці. Це був перший візит американських офіційних осіб в Україну після початку російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NYT.

Дейнс і Спартц прибули до Києва на поїзді від кордону з Польщею. Сенатори відвідали Україну на запрошення від українського уряду. Повідомляється, що "республіканці" крім Києва відвідали Бучу і Бородянку, також мали кілька зустрічей з українськими колегами.