Американские патрульные катера приближаются к Украине
Фото: американские патрульные катера приближаются к Украине (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Американские патрульные катера приближаются к Украине. Грузовой корабль Ocean Grand с двумя патрульными катерами класса Island уже пересек пролив Дарданеллы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Корабль вышел из Балтимора и направляется в одесский порт.
Украинские моряки уже прошли подготовку по расширенной программе на судах в США.
Новые лодки Island являются частью американского пакета мер безопасности для Украины, стоимость которого превышает 2,5 миллиарда долларов. Такая поддержка со стороны США продолжается с 2014 года.
Ранее мы писали, что США передали Украине два патрульных катера.