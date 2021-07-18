Американские корабли вышли из Черного моря после участия в Sea Breeze
Американские военные корабли покинули Черное море после участия в военных учениях Sea Breeze, которые проводила Украина. Акваторию Черного моря оставили истребитель класса Arleigh Burk USS Ross и транспортно-десантный корабль USNS Yuma.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Как заявил командующий корабля USS Ross Джон Д. Джон, американские суда смогли продемонстрировать приверженность США и союзников по НАТО безопасности Черноморского региона.
"Мы направляемся через Средиземное море и можем гордиться тем, что мы значительно укрепили мир и безопасность через взаимодействие, сотрудничество и совместные действия в течение нашего пребывания в Черном море", - сказал он.
Напомним, первый корабль-участник военных учений Sea Breeze отправился на родину еще 10 июля. Военные учения начались в Черном море 28 июня.