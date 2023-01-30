Американські військові готуються відбивати напад Росії та Китаю з боку Арктики

Американські військові проходять навчання для протистояння армії противника в Арктиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Times.
Відомо, що військові вже пройшли 10-денні навчання, вони відбуваються вже протягом шести років. Американські нацгвардійці вчаться відбивати атаки ворожих військ в умовах коли тане лід, водні шляхи стають більш судноплавними.
Вони вчаться протистояти російській та китайській армії.
"Якщо ви подивіться на карту з Північного полюса, ви побачите, наскільки близько знаходяться всі ці країни. І ви також бачите простори Арктики. І коли ми спостерігаємо за підвищенням температури та подальшим доступом до Арктики, деякі з цих сценаріїв, за якими майже ніхто не працював би, оскільки вони такі складні, тепер ми починаємо бачити, як країни переміщуються в ці зони. І там буде конкуренція", - заявив начальник Бюро Національної гвардії генерал армії Ден Хокансон.
Окрім американців на навчаннях залучені військовослужбовці НАТО.
Нагадаємо, Генштаб показав нові фото з навчань ЗСУ в Британії. В рамках міжнародної навчальної операції українські військові тренувалися метати імітації ручних гранат з різних положень.
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