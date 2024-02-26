Американське ЦРУ підтримує в Україні секретні бази спостереження за Росією, - NYT

"Пункт прослуховування в українському лісі є частиною підтримуваної ЦРУ мережі шпигунських баз, побудованої за останні вісім років, яка включає 12 секретних місць уздовж російського кордону", - йдеться у виданні.

Зазначається, що приблизно у 2016 році американська спецслужба розпочала підготовку елітного українського загону, який захоплював російські БпЛА та засоби зв'язку, щоб технічні працівники ЦРУ могли з їхньою допомогою зламати російські системи шифрування.

Як стверджується, одним з офіцерів у загоні був нинішній голова ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

Крім того, ЦРУ допомогло підготувати нове покоління українських шпигунів, які працювали в Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають значну присутність.

У виданні зауважують, що директор ЦРУ Вільям Бернс минулого четверга здійснив таємний візит до України, який став його 10-м візитом з моменту вторгнення.

Також, під час вторгнення ЦРУ передавало критично важливу розвідувальну інформацію, зокрема про те, де і якими системами озброєнь Росія планує завдавати удари.