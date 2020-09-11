Американская компания отказалась от проекта по поставкам сжиженного газа в Украину

Фото: LNG-танкер (www.iea.org)

Компания планировала поставлять через Польшу около 5 млрд куб. м газа в год

Американская компания Louisiana Natural Gas Exports отказалась от проекта сотрудничества с Украиной. Проект предусматривал поставки сжиженного природного газа в объеме около 5 млрд кубометров газа в год.

Об этом на брифинге сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно, был отказ, и никакого дополнительного общения после этого не было", - сказала она.

Буславец также сообщила, что новой информации по этому вопросу нет.

Напомним, в мае 2020 года Кабинет министров одобрил меморандум о возможных поставки газа в Украину из США. Меморандум с Louisiana Natural Gas Exports предусматривал изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС.

Напомним, средняя таможенная стоимость импортного природного газа в августе 2020 года составила 2918,1 грн за 1 тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 106,1 долларов. Таким образом, по сравнению с июлем цена импортного газа снизилась на 14,7% в долларовом эквиваленте (с 124,4 долларов за 1 тысячу кубометров) и на 7,4% в гривневом эквиваленте (с 3150,4 грн за 1 тысячу кубометров).