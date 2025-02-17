Американська торговельна палата закликає до перегляду законопроєкту щодо регулювання фармринку

Компанії наголошують, що ці зміни можуть створити серйозні ризики для стабільності галузі та доступності ліків.

Одним із головних зауважень Палати є те, що законопроєкт був змінений у процесі розгляду таким чином, що не відповідає предмету початкового регулювання. Це є грубим порушенням законодавчої процедури, що суперечить Регламенту Верховної Ради України.

Також Палата звертає увагу на те, що нові правила можуть призвести до підриву прозорості регуляторної політики. Це ускладнить роботу міжнародних компаній, які працюють в Україні, оскільки правила гри стають непередбачуваними та не відповідають міжнародним стандартам.

Ще одним негативним наслідком може стати зменшення конкуренції на ринку лікарських засобів. Запроваджені обмеження можуть штучно обмежити доступ до певних ліків, що негативно позначиться на виборі пацієнтів та може спровокувати дефіцит життєво необхідних препаратів.

Американська торговельна палата закликає владу забезпечити відкритий процес консультацій із бізнесом для обговорення механізмів регулювання цін на лікарські засоби. Експерти вважають, що ухвалення будь-яких змін має відбуватися в координації з міжнародними партнерами, аби забезпечити їхню відповідність європейським стандартам.

Палата також рекомендує запровадити перехідний період для нового законодавства, щоб ринок зміг адаптуватися до нових умов без ризиків для безперебійного постачання ліків. Відсутність такого механізму може призвести до збоїв у постачанні та негативного впливу на пацієнтів.

Закликаючи до професійного діалогу, Палата підкреслює важливість збалансованого регулювання, яке враховуватиме інтереси держави, пацієнтів та фармацевтичного бізнесу. Це дозволить забезпечити стабільність ринку та продовжити інтеграцію української системи охорони здоров’я до європейського простору.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація закликала президента України Володимира Зеленського ветувати законопроєкт через те, що він знизить доступність ліків для пацієнтів.