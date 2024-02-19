Американська компанія припинила перевозити російську нафту. Її виключили зі спонсорів війни

Американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry припинила транспортувати російську нафту, в Україні її виключили зі списку спонсорів війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Зазначається, що компанія надіслала лист до НАЗК, де зазначила про виконання умов, які дозволяють виключити її з переліку. Зокрема, LISCR повідомила, що всі судна російського "Совкомфлота" було вилучено з Ліберійського міжнародного суднового та корпоративного реєстру.

"Відтепер здатність Росії транспортувати свою нафту стала ще більш обмеженою, ізоляція від цивілізованого світу глибшою, а можливості отримувати "нафтодолари" - меншими", - пише НАЗК.

Схема з ухилення від виконання санкцій

Попри те, що санкції мали суттєво зменшити доходи РФ від експорту нафти, агресор все одно знаходив різні шляхи для продовження торгівлі та обходу таких обмежень.

У 2022 році, найбільша судноплавна компанія Росії "Совкомфлот" передала функції з управління своїми майже 100 суднами в компанію SCF Management Services Dubai LTD (Об'єднані Арабські Емірати). Раніше, ці ж судна "Совкомфлот" передавав в управління компанії SCF Management Services Ltd, зареєстрованій у Санкт-Петербурзі.

Згодом SCF Management Services Dubai LTD все ж змінила свою назву на SUN SHIP MANAGEMENT. Однак, засновником зазначеної компанії залишилася SCF Overseas Holding, яка афілійована саме АТ "Совкомфлот".

При цьому, 80 із майже 100 танкерів "Совкомфлоту" були зареєстровані під прапором Ліберії. Відповідно, реєстрація та обслуговування суден здійснювалася Ліберійським міжнародним судновим і корпоративним реєстром.

Це давало змогу суднам підсанкційного "Совкомфлота" продовжувати перевозити та торгувати своєю нафтою, що є критично необхідним для російської економіки та доходів Кремля.

Санкції проти нафтової галузі РФ

Країни "Великої сімки", ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, що поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель. З 5 лютого 2023 року аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів із Росії.

Гранична вартість була визначена на рівні 100 та 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів. Повідомляється, що для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.

Згодом санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

CNN писало, що США стали найбільшим покупцем нафтопродуктів з Індії, вироблених із російської нафти після запровадження цінової стелі. У період із грудня 2022 року до кінця 2023 року вони закупили на 1,3 млрд доларів.