Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Сирії

Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Східній Сирії. Удар був завданий літаками MQ-9,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального командування США.
В п'ятницю, 7 липня,
Нагадаємо, раніше представники США вже кілька разів заявляли про провокаційні дії росіян у Сирії. Пілоти РФ неодноразово літали над військовими базами США, що може спричинити ризики ескалації.
Такі провокації продовжують відбуватися після того, як російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.
У Росії почали заперечувати, що причетні до падіння БПЛА, але після цього нагородили пілота винищувача, який організував провокацію.
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