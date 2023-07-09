UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Сирії

Фото: Центральне командування США завдало удару в Сирії (facebook.com USNavy1)
Автор: Каріна Левицька

Американська авіація завдала удару по лідеру ІДІЛ в Східній Сирії. Удар був завданий літаками MQ-9,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центрального командування США.

В п'ятницю, 7 липня,

Провокації росіян у Сирії

Нагадаємо, раніше представники США вже кілька разів заявляли про провокаційні дії росіян у Сирії. Пілоти РФ неодноразово літали над військовими базами США, що може спричинити ризики ескалації.

Такі провокації продовжують відбуватися після того, як російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

У Росії почали заперечувати, що причетні до падіння БПЛА, але після цього нагородили пілота винищувача, який організував провокацію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиІДІЛВійна в Сирії