Американец Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Фигуристы откатали произвольную программу. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена.

Среди них был и украинец Иван Шмуратко. К сожалению, Иван упал во время выступления и получил от судей всего 127,65 баллов за произвольную программу. В сумме у Шмуратка 205,76 баллов и итоговое последнее место в финале.

Олимпийским чемпионом стал американский фигурист Нейтан Чен. Для 22-летнего фигуриста это уже третья олимпийская медаль, но первая золотая.

Фигурное катание, мужчины: