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Американец Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию

Автор: Андрей Вырва

На Олимпийских играх завершились мужские соревнования по фигурному катанию.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Фигуристы откатали произвольную программу. В соревнованиях приняли участие 24 спортсмена.

Среди них был и украинец Иван Шмуратко. К сожалению, Иван упал во время выступления и получил от судей всего 127,65 баллов за произвольную программу. В сумме у Шмуратка 205,76 баллов и итоговое последнее место в финале.

Олимпийским чемпионом стал американский фигурист Нейтан Чен. Для 22-летнего фигуриста это уже третья олимпийская медаль, но первая золотая.

Фигурное катание, мужчины:

  1. Нейтан Чен (США) – 332,6 балла
  2. Юма Кагияма (Япония) – 310,05 баллов
  3. Шома Уно (Япония) – 293 балла

Напомним, что сборная Украины по фристайлу не выступит в командных соревнованиях по лыжной акробатике.

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