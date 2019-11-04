Амбициозная линейка Xiaomi Redmi 8 разлетается в Цитрусе как горячие пирожки

Каждый год компания Xiaomi выпускает смартфоны линейки Redmi, которые уже давно стали одними из самых лучших предложений в классе. К примеру, Redmi 5A и Redmi 6A в своё время были одними из самых продаваемых смартфонов в мире, а недавно в топ-10 вошёл Redmi Note 7.

Можно с уверенностью говорить, что та же участь ждёт и модели линейки Redmi 8, которых на данный момент четыре: Redmi 8A, Redmi 8, Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro.

Собственно, далеко ходить не нужно — Redmi Note 8 Pro уже раскупают, как горячие пирожки. В частности, первая партия этих аппаратов была раскуплена ещё до того, как попала на полки магазинов.

Как и подобает широкой линейке, у каждой модели есть своё место и позиционирование. Redmi 8A и Redmi 8 весьма схожи. Можно даже сказать, что Redmi 8 — это улучшенная версия Redmi 8A. У них идентичная платформа Snapdragon 439, одинаковые экраны и аккумуляторы по 5000 мА·ч. Современный процессор, не самый большой экран и огромный аккумулятор — всё это делает новинки Redmi монстрами автономности. При среднестатистическом использовании вполне можно рассчитывать на два дня работы и даже больше. Более того, несмотря на максимально скромные ценники, оба смартфона могут похвастаться портом USB-C и даже поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки.

Что же касается отличий, тут всё максимально просто. Redmi 8A предлагает 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти при минимальной цене в 3299 грн. Redmi 8 за 3999 грн может дать 3 ГБ ОЗУ, и двойную основную камеру, тогда как у Redmi 8A камера одинарная. К тому же Redmi 8 доступен и в версии с 64 ГБ флэш-памяти.

Redmi Note 8 — последователь сверхпопулярной модели Redmi Note 7. При этом новинка практически во всём лучше, как и должно быть. К примеру, тут более мощная и более экономичная платформа Snapdragon 665. А ещё основная камера имеет сразу четыре датчика вместо двух у Redmi Note 7. Причём тут есть и главный 48-мегапиксельный датчик, позволяющий делать отличные снимки, и 8-мегапиксельная широкоугольная камера, и даже отдельная камера для съёмки макро.

Аккумулятор на 4000 мА·ч и быстрая зарядка — это то, что должно быть в любом смартфоне данной ценовой категории, и это есть у Redmi Note 8. И за автономность в этом случае можно не переживать. И, конечно, нельзя не отметить новый градиентный перламутровый цвет, который позволит выделить эту модель даже издалека.

Ну и флагман линейки — Redmi Note 8 Pro. Смартфон, ставший бестселлером ещё до появления в продаже. Тут есть, наверное, абсолютно всё, что должно быть в смартфоне этой ценовой категории, и даже чуть больше.

К примеру, игровая платформа MediaTek Helio G90T — это самое мощное решение, которое можно получить в смартфоне за 7000 грн. К тому же, дополняют платформу 6 ГБ оперативной памяти.

Также тут есть новейшая 64-мегапиксельная камера, которая позволяет при желании делать снимки с невероятной детализацией. Более того, именно Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном в мире с такой камерой.

Большой аккумулятор ёмкостью 4500 мА·ч позволит использовать смартфон по полной, не переживая за автономность, а в случае чего поможет быстрая зарядка мощностью 18 Вт. К слову, это столько же, сколько у iPhone 11 Pro Max.

Отдельного внимания заслуживает модуль NFC — всё-таки бесконтактные платежи существенно упрощают жизнь, и при покупке Redmi Note 8 Pro этим современным технологическим мини-чудом можно будет пользоваться каждый день. Ну и, конечно же, нельзя не сказать о новом зелёном цвете, который стал фирменным для этого смартфона.

Подытоживая, можно повторить, что у каждого смартфона в линейке в данном случае есть своё место. Redmi 8A подойдёт для тех, кто хочет получить максимально автономный смартфон за максимально приятные деньги. Redmi 8 приглянется той же аудитории, но желающей заполучить чуточку больше. Redmi Note 8 понравится людям, которые за 5499 грн. хотят получить мощное и красивое устройство с хорошей камерой, ну а Redmi Note 8 Pro — флагман линейки, и этим всё сказано. У него есть и производительная платформа, и огромный аккумулятор, и модуль NFC, и оригинальный зелёный цвет в качестве вишенки на торте.

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