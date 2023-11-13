ua en ru
Пн, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Амбітний дебютант УПЛ забрав обидві нагороди за підсумками жовтня

Житомир, Понеділок 13 листопада 2023 16:00
UA EN RU
Амбітний дебютант УПЛ забрав обидві нагороди за підсумками жовтня Фото: Юрій Калітвінцев визнаний тренером жовтня (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Житомирське "Полісся" отримало два призи за підсумками місяця в українській Прем'єр-лізі. Найкращим тренером вересня став Юрій Калітвінцев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

55-річний фахівець на чолі "поліських вовків" здобув 10 очок у чотирьох жовтневих поєдинках. "Полісся" сенсаційно переграло київське "Динамо" (3:2), розгромило "Ворсклу" з Полтави (3:0) та мінімально здолало луганську "Зорю". Лише "Колос" із Ковалівки зумів відібрати очки в житомирян (0:0).

Калітвінцев за підсумками голосування набрав 52,5%. Він випередив тріумфатора вересня – керманича криворізького "Кривбаса" Юрія Вернидуба (29,6%). Третім на фініші опинився коуч "Дніпра-1" Юрій Максимов (17,9%).

Натомість Бені Макуана – найкращий футболіст жовтня в УПЛ. Крайній нападник за місяць оформив 2 забиті м'ячі. Він доклався до розгрому "Ворскли" та вирвав для "Полісся" перемогу над "Зорею". У голосуванні конголозець набрав 53,8%.

До середини листопада "Полісся" закріпилося в першій двійці команд Прем'єр-ліги. Наразі житомиряни набрали 29 очок і лише на один пункт відстають від "Дніпра-1". Тим часом у Кубку України "поліські вовки" пробилися до 1/2 фіналу.

Амбітний дебютант УПЛ забрав обидві нагороди за підсумками жовтня

До слова, раніше зібрали топ-5 найвпливовіших жінок українського футболу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
Фальстарт. Чи була "помилкою" новина РФ про відхід з Херсонської області: думка експерта
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом