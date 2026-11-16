Amazon втратила 40 супутників за один запуск ракети: амбіції Безоса у космосі під ударом

Ракета Vulcan Centaur компанії United Launch Alliance зазнала аварії під час запуску 15 листопада. Внаслідок інциденту було втрачено 40 інтернет-супутників мережі Amazon Leo, які так і не вийшли на орбіту.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Space .

Що сталося під час запуску місії?

Запуск відбувся 15 листопада о 19:40 за київським часом зі стартового комплексу 41 на базі Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. Ракета мала вивести на низьку навколоземну орбіту 40 апаратів для широкосмугової мережі Amazon Leo.

За даними керівника запуску, приблизно на 10-й хвилині польоту виникла аномалія, через яку носій не зміг доставити корисне навантаження на задану орбіту.

У компанії United Launch Alliance (ULA) через 50 хвилин після старту офіційно підтвердили втрату місії, уточнивши, що точні причини інциденту ще встановлюються.

Ця аварія стала першою повною втратою корисного навантаження для ULA з моменту заснування компанії у 2006 році.

Vulcan Centaur піднімається у небо 15 листопада 2026 року (фото: Vulcan Centaur)

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Попередні проблеми ракети Vulcan Centaur

Останній старт мав стати місією повернення для Vulcan Centaur - наступника ракети Atlas V, який дебютував у січні 2024 року. До цього моменту ракета виконала 4 польоти, проте два з них супроводжувалися технічними збоями.

Під час другого запуску в жовтні 2024 року та четвертого у лютому 2026 року згоріло і відвалилося сопло одного з твердопаливних прискорювачів. Це сталося приблизно через 30 секунд після старту.

Тоді ракета змогла компенсувати пошкодження і вивести апарати на орбіту, але Космічні сили США призупинили запуски нацбезпеки на Vulcan до усунення дефекту.

ULA витратила 9 місяців на вдосконалення конструкції сопел і зміну виробничих процесів.

Під час запуску 15 листопада твердопаливні прискорювачі відпрацювали без збоїв. Однак на наступному етапі польоту виникла значно серйозніша несправність, яка завадила ракеті виконати завдання.

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Наслідки для проєкту Amazon Leo

Місія Vulcan Leo 1 була першим запуском супутників Amazon на ракеті Vulcan. Мережа Amazon Leo (раніше відома як Project Kuiper) створюється як прямий конкурент системі Starlink від SpaceX і в майбутньому має налічувати понад 3 200 супутників.

До цієї аварії компанія вже встигла вивести на орбіту близько 400 апаратів за допомогою 15 успішних пусків ракет Atlas V, Falcon 9 та Ariane 6.

Подальше розгортання супутникового угруповання на ракетах ULA залежатиме від результатів розслідування причин аварії.