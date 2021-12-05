Amazon изучит блокировку солнечных лучей для борьбы с глобальным потеплением

Американский интернет-гигант будет предоставлять свои сверхмощные компьютеры для создания 30 различных моделей будущего климата нашей планеты. Одна из моделей предполагает введение в атмосферу аэрозолей, уменьшающих яркость солнечных лучей.

Важность привлечения к проекту Amazon состоит в том, что пока нет достаточного количества исследований, которые моделировали бы блокировку солнечных лучей на мощных компьютерах. Кроме того, использование такого способа борьбы с потеплением может привести ко многим проблемам, которые нужно попытаться предусмотреть с помощью моделирования.

Идею блокировки солнечного света, или солнечного геоинжиниринга, активно обсуждают в последние годы. В то время как одни говорят о возможных непредсказуемых последствиях для региональных климатов, другие указывают, что это сравнительно быстрый путь противодействия глобальному потеплению.

Противники солнечного геоинжиниринга утверждают, что из-за него человечество может забыть о влиянии на атмосферу вредных выбросов. В то же время поклонники метода предлагают активнее его исследовать, чтобы учесть возможные недостатки.