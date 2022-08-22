В "Альянс Банке" рассказали, как адаптируют бизнес-модель к новым условиям

"Мы актуализируем банковские продукты для клиентов ввиду регулирования НБУ и выпуск новых постановлений, создаем новую процедуру оценки рисков - применяем различные варианты стресс-тестов и прогнозов, переоцениваем скоринг-системы. Но это все лишь внутренние процессы банка, зато клиент имеет возможность пользоваться всеми преимуществами, что и раньше", - отмечает Юлия Фролова.

В этих условиях в банке еще раз убедились в важности предоставления дистанционных услуг, о чем свидетельствует увеличение спроса на них. Цифровая трансформация "Альянс Банка" продолжается согласно долгосрочной стратегии, включающей запуск крупного диджитал-продукта в конце 2022 года - проект остается актуальным, поэтому работа над его запуском продолжается.

Об успешной адаптации бизнес-модели банка к работе в новых условиях и положительной динамике свидетельствуют ключевые экономические нормативы НБУ по состоянию на 01.08.2022 года:

норматив адекватности регулятивного капитала составляет 16,2 % (при нормативном значении - не менее 10,0%),

норматив адекватности основного капитала равен 8,1% (при нормативном значении - не менее 7,0%),

норматив долгосрочной ликвидности NSFR достигает 98,1% (при нормативном значении - не менее 90,0%),

норматив покрытия ликвидностью LCR составляет 124,6% при необходимых 100,0%.

Длительное сотрудничество банка с Европейским инвестиционным банком и многочисленные проекты с International Finance Corporation (IFC), начатые еще до войны, также способствуют эффективному продолжению работы. А эффективная работа, в свою очередь, дает банку нам возможность уменьшать долю обязательств перед НБУ по ранее полученным кредитам рефинансирования.

В банке также отметили, что продолжают работу над актуальными продуктами для финансирования аграриев, покупки оборудования и сельскохозяйственной техники. Это позволит поддерживать экономику страны и каждого из наших клиентов в тяжелых условиях военного положения.