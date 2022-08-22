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В "Альянс Банке" рассказали, как адаптируют бизнес-модель к новым условиям

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Понедельник 22 августа 2022 15:53
В "Альянс Банке" рассказали, как адаптируют бизнес-модель к новым условиям Фото: в "Альянс Банке" рассказали, как адаптируют бизнес-модель к новым условиям (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В "Альянс Банке" поделились особенностями работы в условиях войны. В банке отметили, что процесс адаптации продолжается ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления банка Юлия Фролова.

"Мы актуализируем банковские продукты для клиентов ввиду регулирования НБУ и выпуск новых постановлений, создаем новую процедуру оценки рисков - применяем различные варианты стресс-тестов и прогнозов, переоцениваем скоринг-системы. Но это все лишь внутренние процессы банка, зато клиент имеет возможность пользоваться всеми преимуществами, что и раньше", - отмечает Юлия Фролова.

В этих условиях в банке еще раз убедились в важности предоставления дистанционных услуг, о чем свидетельствует увеличение спроса на них. Цифровая трансформация "Альянс Банка" продолжается согласно долгосрочной стратегии, включающей запуск крупного диджитал-продукта в конце 2022 года - проект остается актуальным, поэтому работа над его запуском продолжается.

Об успешной адаптации бизнес-модели банка к работе в новых условиях и положительной динамике свидетельствуют ключевые экономические нормативы НБУ по состоянию на 01.08.2022 года:

  • норматив адекватности регулятивного капитала составляет 16,2 % (при нормативном значении - не менее 10,0%),
  • норматив адекватности основного капитала равен 8,1% (при нормативном значении - не менее 7,0%),
  • норматив долгосрочной ликвидности NSFR достигает 98,1% (при нормативном значении - не менее 90,0%),
  • норматив покрытия ликвидностью LCR составляет 124,6% при необходимых 100,0%.

Длительное сотрудничество банка с Европейским инвестиционным банком и многочисленные проекты с International Finance Corporation (IFC), начатые еще до войны, также способствуют эффективному продолжению работы. А эффективная работа, в свою очередь, дает банку нам возможность уменьшать долю обязательств перед НБУ по ранее полученным кредитам рефинансирования.

В &quot;Альянс Банке&quot; рассказали, как адаптируют бизнес-модель к новым условиям

В банке также отметили, что продолжают работу над актуальными продуктами для финансирования аграриев, покупки оборудования и сельскохозяйственной техники. Это позволит поддерживать экономику страны и каждого из наших клиентов в тяжелых условиях военного положения.

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