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В "Альянс Банку" розповіли, як адаптують бізнес-модель до нових умов

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Понеділок 22 серпня 2022 15:53
В "Альянс Банку" розповіли, як адаптують бізнес-модель до нових умов Фото: в "Альянс Банку" розповіли, як адаптують бізнес-модель до нових умов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

В "Альянс Банку" поділилися особливостями роботи в умовах війни. В банку зазначили, що процес адаптації триває щодня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління банку Юлія Фролова.

"Ми актуалізуємо банківські продукти для клієнтів зважаючи на регулювання НБУ та випуск нових постанов, створюємо нову процедуру оцінки ризиків - застосовуємо різні варіанти стрес-тестів та прогнозів, переоцінюємо скоринг-системи. Але це все лише внутрішні процеси банку, натомість клієнт має змогу користуватися усіма перевагами, що й раніше", - зазначає Юлія Фролова.

За цих умов у банку ще раз впевнились у важливості надання дистанційних послуг, про що свідчить збільшення попиту на них. Цифрова трансформація Альянс Банку продовжується згідно довгострокової стратегії, що включає запуск великого діджитал-продукту наприкінці 2022 року - проект залишається актуальним, тож робота над його запуском продовжується.

Про успішну адаптацію бізнес-моделі банку до роботи в нових умовах та позитивну динаміку свідчать ключові економічні нормативи НБУ станом на 01.08.2022 року:

  • норматив адекватності регулятивного капіталу складає 16,2 % (при нормативному значенні - не менше 10,0%),
  • норматив адекватності основного капіталу дорівнює 8,1% (при нормативному значенні - не менше 7,0%),
  • норматив довгострокової ліквідності NSFR досягає 98,1% (при нормативному значенні - не менше 90,0%),
  • норматив покриття ліквідністю LCR складає 124,6% при необхідних 100,0%.

Тривала співпраця банку з Європейським інвестиційним банком та численні проекти з International Finance Corporation (IFC), розпочаті ще до війни, також сприяють ефективному продовженню роботи. А ефективна робота, своєю чергою, дає банку нам змогу зменшувати частку зобов’язань перед НБУ за раніше отриманими кредитами рефінансування.

В &quot;Альянс Банку&quot; розповіли, як адаптують бізнес-модель до нових умов

У банку також відзначили, що продовжують роботу над актуальними продуктами для фінансування аграріїв, купівлі обладнання та сільськогосподарської техніки. Це дозволить підтримувати економіку країни та кожного з наших клієнтів в тяжких умовах воєнного стану.

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