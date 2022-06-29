В "Альянс Банке" опровергли информацию о финансовых проблемах и заявили об информатаке

"Альянс Банк" столкнулся с распространением ложной информации о финансовом состоянии и правомерности действий банка. Эти обвинения не соответствуют действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление банка.

В банке отметили, что распространенные "обвинения" были основаны на домыслах, размещённых на фейковом сайте Luxembourg Herald.

"Команда "Альянс Банка" считает фейковые новости признаком заказанной агрессии против стратегического роста банка. Призываем читать проверенные источники и доверять официальным данным. Соответствующая информация о мониторинге и финансовых учреждениях регулярно обновляется на официальном сайте Национального банка Украины", - комментирует Юлия Фролова, председатель правления "Альянс Банка".

В то же время в "Альянс Банке" подчеркивают, что по результатам 2021 года банк увеличил размер регулятивного капитала с 0,6 до 1,0 млрд грн, а состоянием на 01.01.2022 года, чистые активы банка за аналогичный период выросли на +4,1 млрд грн, чистая прибыль банка за год составила 331 млн грн, значение CIR - 38%, что согласно данным CASE-Украина вносит "Альянс Банк" в список самых эффективных банков страны по итогам 2021 года.

Кроме того, по состоянию на 1 июня 2022 года банк соблюдал все ключевые экономические нормативы, устанавливаемые НБУ. В частности, капитала, ликвидности и кредитного риска, за исключением лимита длинной валютной позиции Л13-1.

"При этом банк удерживает длинную валютную позицию в первую очередь с целью продажи валюты заемщикам, имеющим задолженность в иностранной валюте и имеющих целью погашение задолженности, что, в свою очередь, позволяет существенно снизить уровень как кредитного, так и валютного рисков", - уточняет Юлия Фролова.

Также в компании подчеркнули, что на текущий момент банк не нуждается в дополнительном финансировании.

"Сегодня "Альянс Банк" продолжает реализовывать стратегию развития по заданным направлениям. Банк активно участвовал в государственной программе помощи аграриям в проведении посевной кампании в 2022 году и профинансировал сельхозпроизводителей на 353,8 млн грн, возобновил кредитование субъектов малого и микробизнеса. Кроме этого, мы проводим сотрудничество с международными финансовыми компаниями в целях финансирования клиентов МСБ в аграрной отрасли и области альтернативной энергетики, внедрения ресурсосберегающих технологий. Активно развиваем международные связи, оставаясь лидером на рынке гарантийных операций, расширяя уже существующие возможности посредством внедрения торгового финансирования и поддержки экспортеров/импортеров продукции", - резюмировала Юлия Фролова.