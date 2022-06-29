В "Альянс банку" спростували інформацію про фінансові проблеми і заявили про інформатаку

"Альянс Банк" зіткнувся з поширенням неправдивої інформації про фінансовий стан і правомірність дій банку. Ці звинувачення не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву банку.

У банку зазначили, що поширені "звинувачення" були засновані на домислах, які розміщені на фейковому сайті Luxembourg Herald.

"Команда "Альянс Банку" вважає фейкові новини ознакою замовленої агресії проти стратегічного зростання банку. Закликаємо читати перевірені джерела та довіряти офіційним даним. Відповідна інформація про моніторинг та фінансові установи регулярно оновлюється на офіційному сайті Національного банку України", - коментує Юлія Фролова, голова правління "Альянс Банку".

Водночас в "Альянс Банку" наголошують, що за результатами 2021 року банк збільшив розмір регулятивного капіталу з 0,6 до 1,0 млрд грн, а станом на 01.01.2022 року чисті активи банку за аналогічний період зросли на +4,1 млрд грн, чистий прибуток банку за рік склав 331 млн грн, значення CIR - 38%, що, згідно з даними CASE-Україна, вносить "Альянс Банк" до списку найефективніших банків країни за підсумками 2021 року.

Крім того, станом на 1 червня 2022 року банк дотримувався всіх ключових економічних нормативів, що встановлюються НБУ. Зокрема, капіталу, ліквідності та кредитного ризику, за винятком ліміту довгої валютної позиції Л13-1.

"При цьому банк утримує довгу валютну позицію насамперед з метою продажу валюти позичальникам, які мають заборгованість в іноземній валюті та мають на меті погашення заборгованості, що, у свою чергу, дозволяє суттєво знизити рівень як кредитного, так і валютного ризиків", - уточнює Юлія Фролова.

Також у компанії підкреслили, що на даний момент банк не потребує додаткового фінансування.

"Сьогодні "Альянс Банк" продовжує реалізовувати стратегію розвитку за заданими напрямками. Банк брав активну участь у державній програмі допомоги аграріям у проведенні посівної кампанії у 2022 році та профінансував сільгоспвиробників на 353,8 млн грн, відновив кредитування суб'єктів малого та мікробізнесу. Крім цього, ми проводимо співпрацю з міжнародними фінансовими компаніями з метою фінансування клієнтів МСБ в аграрній галузі та галузі альтернативної енергетики, впровадження ресурсозберігаючих технологій. продукції", - резюмувала Юлія Фролова.