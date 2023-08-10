ua en ru
Чт, 10 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Альварес – Чарло. WBO дозволив бій двох абсолютних чемпіонів

Новость на русском →
Лас-Вегас, Четвер 10 серпня 2023 12:26
Альварес – Чарло. WBO дозволив бій двох абсолютних чемпіонів Фото: Сауль Альварес під час тренування (facebook.com/SaulCaneloAlvarez)
Автор: Антон Федорців

Усесвітня боксерська організація санкціонувала суперпоєдинок – мексиканця Сауля Альвареса та американського боксера Джермелла Чарло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Boxing Champions.

Бій Альварес – Чарло відбудеться 30 вересня у Неваді. У ринг боксери вийдуть на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. У Києві на той час вже буде ніч 1 жовтня (не раніше 01:00).

Обидва зіркові боксери зібрали повну колекцію чемпіонських поясів. "Канело" Альварес – у другій середній вазі, а Чарло – першій середній. Обидва після бою втратять пояси WBO, оскільки відмовилися від обов'язкового захисту титулів заради битви "абсолютних чемпіонів".

У травні Альварес здолав претендента на титул WBO британця Райдера за очками. Натомість Чарло навесні нокаутував аргентинця Кастаньйо та став володарем усіх можливих поясів. Переможець битви "абсолютних чемпіонів" забере титули в 2-й середній вазі.

Напередодні українець Усик провів відкрите тренування в Польщі. Важковаговик показав актуальну фізичну форму за 2,5 тижні до бою проти Дюбуа. Разом із чемпіоном тренувалися і його співвітчизники Митрофанов, Лапін і Черкашин.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бокс
NEWS
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
Доплати військовим і не лише. Хто та скільки отримуватиме: відповіді на головні питання
DAILY
Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Дракон, що зачаївся. Яке ставлення в Азії до війни та хто там друг України