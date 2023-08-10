Альварес – Чарло. WBO дозволив бій двох абсолютних чемпіонів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Premier Boxing Champions .

Бій Альварес – Чарло відбудеться 30 вересня у Неваді. У ринг боксери вийдуть на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі. У Києві на той час вже буде ніч 1 жовтня (не раніше 01:00).

Обидва зіркові боксери зібрали повну колекцію чемпіонських поясів. "Канело" Альварес – у другій середній вазі, а Чарло – першій середній. Обидва після бою втратять пояси WBO, оскільки відмовилися від обов'язкового захисту титулів заради битви "абсолютних чемпіонів".

У травні Альварес здолав претендента на титул WBO британця Райдера за очками. Натомість Чарло навесні нокаутував аргентинця Кастаньйо та став володарем усіх можливих поясів. Переможець битви "абсолютних чемпіонів" забере титули в 2-й середній вазі.

Напередодні українець Усик провів відкрите тренування в Польщі. Важковаговик показав актуальну фізичну форму за 2,5 тижні до бою проти Дюбуа. Разом із чемпіоном тренувалися і його співвітчизники Митрофанов, Лапін і Черкашин.