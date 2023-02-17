Альтернативи перемозі немає. Ми маємо перемогти "Путінів" по всьому світу, - Зеленський

"Тепер ми всі, цілий вільний світ не маємо альтернативи, крім перемоги на Голіафом, який прийшов знищити наші життя. Бути Давидом означає боротись. Ми не маємо ще Давидової пращі з Ізраїля, але сподіваюсь, що це лише тимчасово", - заявив Зеленський.

Глава держави також подякував усім, хто допомогає українцям у боротьбі проти російської агресії.

"Ми бачили минулого року, що Голіаф впаде цього року однозначно. Ми можемо цього разом досягнути, як це зробив Давид. Ми можемо забезпечити, щоб альтернативи нашій перемозі не було, але й не має бути альтернативи нашій рішучості... у всіх частинах світу, де цінують свободу більше, ніж змилування тирана", - зазначив Зеленський.

Президнет закликав "звільнити Україну і Європу, тому що коли російська зброя стріляє по нас, вона вже націлена на наших сусідів".

"Чи може Європа бути питанням компромісу? Ні. Ми повинні звільнити від російської агресії потенційно кожну європейську конституцію та кожну сферу світової економіки....Ми, об'єднані Давиди цього світу, повинні перемогти "Путінів" розкиданих по всьому світові", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, поки тривають переговори щодо зміцнення оборони України сучасними танками, у Кремлі думають, як "задушити Молдову".

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