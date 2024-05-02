Альтернатива ТЦК. Точна дата, коли запустять е-кабінет військовозобов'язаних

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Що таке е-кабінет і навіщо він потрібний

Електронний кабінет призовників, військовозобов'язаних та резервістів - це відокремлений персональний веб-сервіс. За його допомогою українцям надаватиметься доступ до інформації про особисті дані, а також до послуг.

Тобто е-кабінет стане альтернативним способом уточнити свої дані у ТЦК (територіальних центрах комплектування) без походу у військкомат. Два інші - традиційний візит до військкомату чи звернення через Центри надання адмінпослуг.

Основна мета в тому, щоб знизити навантаження на ТЦК. Особливо актуальним це стане з другої половини травня, оскільки новий закон про мобілізацію зобов'язує чоловіків віком 18-60 років до 17 липня уточнити свої облікові дані (протягом 60 днів після набрання чинності законом).

Крім того, у Міноборони сподіваються, що е-кабінет дозволить якісніше відбирати людей для армії та знизити кількість помилок, пов'язаних із розсилкою повісток тим, хто не підлягає мобілізації.

Представник міністерства Іларіон Павлюк називав електронний кабінет зручним механізмом для всіх. За його словами, масове оновлення даних за допомогою комп'ютерів та гаджетів дозволить організувати систему "коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, відповідні завдання виконуватиме в армії".

"Процес стане якіснішим, зручнішим... Зараз йде війна і це обов'язок усіх. Ми робимо все для того, щоб процес приєднання до армії був прозорішим, швидшим", - пояснив він і додав, що е-кабінет дозволить якісніше формувати бригади.

Коли запрацює е-кабінет

Робота електронного кабінету передбачена законом 3549-IX (номер законопроекту 10062), який набрав чинності 4 квітня 2024 року. Ще на початку минулого місяця у Міноборони казали, що над запуском працюють максимально швидко та його планували на літо.

Однак днями стала відома конкретна дата. Як заявила заступниці міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко, запуск е-кабінету відбудеться 18 травня.

"Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам", - розповіла вона.

Як користуватися е-кабінетом

За словами Чорногоренко, застосунок буде доступна на гаджетах на операційних системах iOS та Android.

"Його можна буде завантажити в App Store і Google Play Market. Ми працюємо над тим, щоб у застосунку була доступна ця дуже проста та зручна функція - авторизуватися, заповнити три "поля" і отримати одразу інформацію з бази військовозобов'язаних "Оберіг" для того, щоб переглянути, які дані є по тобі в реєстрі", - наголосила вона.

Таким чином, щоб оновити облікові дані, спочатку треба авторизуватися в додатку. Ідентифікація буде здійснюватись з використанням кваліфікованого електронного підпису або інших засобів - через BankID або "Дія. Підпис".

Електронний кабінет не буде реалізований на базі сайту Міноборони і ніяк з ним не пов'язаний.

Що буде після уточнення даних

Важливо. Електронний кабінет - це лише альтернативний спосіб актуалізувати облікові дані, але не альтернатива ТЦК.

"Надалі для уточнення інших даних, якщо це буде потрібно, ТЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним і надалі буде робота між військовозобов'язаним та безпосередньо працівником ТЦК", - наголошує Черногоренко.

Вона також зазначила, що оновити дані можна буде, зокрема, перебуваючи за кордоном. Що зручно для чоловіків, які проживають та працюють не в Україні та яких також зобов'язали уточнити облікові відомості. Інакше вони не зможуть отримати консульські послуги.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які користуватимуться цим функціоналом, може досягати 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - додала заступниця міністра оборони.

Чи обов'язкова реєстрація та які там будуть дані

Електронний кабінет створюється на кожного військовозобов'язаного незалежно від того, користуватиметься він ним чи ні. Але реєстрація буде виключно добровільною. Таким чином, українців не змусять встановлювати додаток та реєструватися в обов'язковому порядку.

Проте з 18 травня є два місяці на уточнення даних. І якщо не через кабінет, то треба особисто прийти у військкомат чи звернутися через ЦНАП, щоб вказати свій номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання.

Кабінет дає можливість внести чи отримати інформацію про себе з бази військовозобов'язаних "Оберіг". Система вже працює та підтягує відомості з різних державних реєстрів. Відповідно, крім стандартних ПІБ, дати народження, паспортних даних, у ньому будуть відомості про сімейний стан, освіту, професію, місце роботи, стан здоров'я і так далі.

Чи розсилатимуть повістки через е-кабінет

На даний момент для цього немає жодних законних підстав. Вищезазначений закон, який передбачає запуск кабінету, не містить норм про електронні повістки. Прямих вказівок про це немає й у новому законі про мобілізацію.

Заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко наголошувала, що електронний кабінет - виключно для актуалізації облікових даних.

"За законом, який було прийнято та підписано, жодного положення з електронного вручення повісток зараз немає", - додала вона.