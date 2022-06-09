Альтернатива Китаю: США представили план экономического партнерства с Латинской Америкой

Высокопоставленный представитель администрации заявил, что президент Джо Байден предлагает южным соседям альтернативу усиливающегося влияния Китая, которая требует более активного участия Соединенных Штатов в жизни региона, включая увеличение инвестиций, укрепление линий поставок и развитие существующих торговых соглашений.

Тем не менее, предлагаемое Байденом "Американское партнерство ради экономического процветания", работа над которым все еще продолжается, не предлагает снижения тарифов и, по словам представителя Белого дома, первоначально будет сфокусировано на партнерах и единомышленниках, которые уже заключили торговые соглашения с США. Ожидается, что переговоры начнутся в начале осени, добавил источник.

По прибытии в Лос-Анджелес в среду днем, Байден должен кратко изложить свой план в речи на церемонии открытии саммита, который был задуман как платформа для демонстрации лидерства США в возрождении латиноамериканской экономики и в борьбе с рекордным уровнем нелегальной миграции.

В Белом доме надеются, что саммит Америк в Лос-Анджелесе и параллельная встреча руководителей крупнейших региональных компаний могут проложить путь к более тесному сотрудничеству, поскольку правительства, борющиеся с более высокой инфляцией, работают над тем, чтобы цепочки поставок, пострадавшие от пандемии COVID-19, возникли внутри региона.

"Для нас гораздо лучше иметь цепочки поставок здесь, в Америке, чем зависеть от цепочек поставок, которые идут из Китая", - заявил посол США в Мексике Кен Салазар.

Вашингтон, у которого уже есть торговое соглашение с Канадой и Мексикой, коллективный договор с Центральной Америкой и ряд других соглашений, попытается разработать новые стандарты таможенного оформления, онлайн-торговли, труда, окружающей среды и корпоративной ответственности, сообщили источники.

Госсекретарь Энтони Блинкен, обращаясь к лидерам крупнейших компаний, прибывшим на саммит, сказал о том, что остаются огромные проблемы в создании благоприятной среды для инвестиций, затрагивающие все, от нормативно-правовой базы до коррупции.

План Байдена будет направлен на привлечение корпоративных инвестиций, возрождение Межамериканского банка развития и создание рабочих мест в сфере экологически чистой энергетики.

Помощники Байдена представляют саммит как возможность для Соединенных Штатов подтвердить свою приверженность интересам Латинской Америки после многих лет относительного пренебрежения к региону, которое практиковалось предшественником Байдена Дональдом Трампом.

Однако на этой неделе, после того как Вашингтон решил не приглашать на саммит три страны, которые, мнению США, нарушают права человека и демократические ценности, саммит был омрачен демаршем президента Мексики. Андрес Мануэль Лопес Обрадор, которому отказали в требовании пригласить на саммит все страны региона, заявил, что он не прилетит в Лос-Анджелес.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сказал журналистам на борту президентского самолета, что решение некоторых лидеров не присутствовать на мероприятии отражает их собственные оригинальные решения и что основная работа все равно будет выполнена.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель в телевизионном выступлении заявил, что у Соединенных Штатов не хватает "морального права" читать лекции о демократии, и поблагодарил Лопеса Обрадора за его солидарность.

Лидеры Гватемалы и Гондураса, двух стран, жители которых составляют большую часть потока нелегальной миграции в США, также заявили, что не поедут на саммит, подорвав усилия Белого дома по подготовке декларации о совместных планах по решению проблемы массовой миграции.

Тем не менее, в мероприятии примут участие лидеры из более чем 20 стран региона, включая Канаду, Бразилию и Аргентину. Президента Венесуэлы Николаса Мадуро на саммит также не пригласили.

Напомним, Байден поговорил по телефону с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо, сообщили в Белом доме и в аппарате Гуайдо. Вашингтон признает Гуайдо законным президентом Венесуэлы и считает сфальсифицированным переизбрание Мадуро в 2018 году.

Ранее сообщалось, что военная помощь Украине и поддержка украинских переселенцев, а также пути привлечения режима Путина к ответственности за совершенные преступления станут главными темами Саммита Америк.