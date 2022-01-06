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В Алмати знову відключили інтернет. Влада готує "зачистку" вулиць

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Алмати, Четвер 06 січня 2022 01:27
В Алмати знову відключили інтернет. Влада готує "зачистку" вулиць Фото: силовики проведуть зачистку в Алмати (t.me nexta_live)
Автор: Артур Родивилов

У жителів Алма-Ати знову відключився доступ в інтернет. Велика кількість військової техніки знаходиться на в'їзді в місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Sputnik Казахстан".

Також стало відомо, що в Казахстані перестали відкриватися сайти деяких державних органів.

Серед припинили роботу в Казахстані виявилися сайти глави держави, МОЗ, Національного банку, МВС, а також мерії.

5 січня низка казахстанських інтернет-ресурсів був недоступний з-за кордону, але ближче до вечора їхня робота була відновлена.

Як стало відомо, вранці 6 січня в Алмати почнеться "масштабна зачистка" від "мародерів" і призвідників заворушень.

Раніше силовики приступили до активної фази. Місцевих жителів попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць.

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