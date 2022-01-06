В Алмати знову відключили інтернет. Влада готує "зачистку" вулиць
У жителів Алма-Ати знову відключився доступ в інтернет. Велика кількість військової техніки знаходиться на в'їзді в місто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Sputnik Казахстан".
Також стало відомо, що в Казахстані перестали відкриватися сайти деяких державних органів.
Серед припинили роботу в Казахстані виявилися сайти глави держави, МОЗ, Національного банку, МВС, а також мерії.
5 січня низка казахстанських інтернет-ресурсів був недоступний з-за кордону, але ближче до вечора їхня робота була відновлена.
Як стало відомо, вранці 6 січня в Алмати почнеться "масштабна зачистка" від "мародерів" і призвідників заворушень.
Раніше силовики приступили до активної фази. Місцевих жителів попередили через гучномовці про евакуацію з вулиць.