В Алматы не работают общественный транспорт и интернет. Аэропорт работает в штатном режиме

В Алматы не работает общественный транспорт. Также в городе по прежнему не работает интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.kz .

Многие организации не работают. Сотрудники остались дома.

Талгарская трасса открыта, но местные жители не смогли заехать в Алматы до 7 утра, машины разворачивали и отправляли назад.



Количество машин по трассе в разы меньше, чем обычно, заторов и пробок нет.

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы пассажиров просят приезжать на рейс заблаговременно.