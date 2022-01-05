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В Алматы не работают общественный транспорт и интернет. Аэропорт работает в штатном режиме

Автор: Анна Полисученко

В Алматы не работает общественный транспорт. Также в городе по прежнему не работает интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.kz.

Многие организации не работают. Сотрудники остались дома.

Талгарская трасса открыта, но местные жители не смогли заехать в Алматы до 7 утра, машины разворачивали и отправляли назад.

Количество машин по трассе в разы меньше, чем обычно, заторов и пробок нет.

Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы пассажиров просят приезжать на рейс заблаговременно.

Ранее мы писали, что в Алматы введен комендантский час, прибыла бронетехника.

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