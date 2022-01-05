В Алматы не работают общественный транспорт и интернет. Аэропорт работает в штатном режиме
Фото: из-за протестов в Алматы не работают общественный транспорт и интернет (primeminister.kz)
В Алматы не работает общественный транспорт. Также в городе по прежнему не работает интернет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Orda.kz.
Многие организации не работают. Сотрудники остались дома.
Талгарская трасса открыта, но местные жители не смогли заехать в Алматы до 7 утра, машины разворачивали и отправляли назад.
Количество машин по трассе в разы меньше, чем обычно, заторов и пробок нет.
Аэропорт Алматы работает в штатном режиме. В связи с усилением мер безопасности на территории Международного аэропорта Алматы пассажиров просят приезжать на рейс заблаговременно.
Ранее мы писали, что в Алматы введен комендантский час, прибыла бронетехника.