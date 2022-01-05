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В Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет. Аеропорт працює в штатному режимі

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Алмати, Середа 05 січня 2022 05:38
В Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет. Аеропорт працює в штатному режимі Фото: через протести в Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет (primeminister.kz)
Автор: Анна Полисученко

В Алмати не працює громадський транспорт. Також в місті, як і раніше, не працює інтернет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda.kz.

Багато організацій не працюють. Співробітники залишилися вдома.

Талгарська траса відкрита, але місцеві жителі не змогли заїхати в Алмати до 7 ранку, машини розгортали і відправляли назад.

Кількість машин по трасі в рази менше, ніж зазвичай, заторів і пробок немає.

Аеропорт Алмати працює в штатному режимі. У зв'язку з посиленням заходів безпеки на території Міжнародного аеропорту Алмати пасажирів просять приїжджати на рейс завчасно.

Раніше ми писали, що в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка.

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