В Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет. Аеропорт працює в штатному режимі
Фото: через протести в Алмати не працюють громадський транспорт та інтернет (primeminister.kz)
В Алмати не працює громадський транспорт. Також в місті, як і раніше, не працює інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Orda.kz.
Багато організацій не працюють. Співробітники залишилися вдома.
Талгарська траса відкрита, але місцеві жителі не змогли заїхати в Алмати до 7 ранку, машини розгортали і відправляли назад.
Кількість машин по трасі в рази менше, ніж зазвичай, заторів і пробок немає.
Аеропорт Алмати працює в штатному режимі. У зв'язку з посиленням заходів безпеки на території Міжнародного аеропорту Алмати пасажирів просять приїжджати на рейс завчасно.
Раніше ми писали, що в Алмати введено комендантську годину, прибула бронетехніка.