Allseeds: "100 000" – счастливое число апреля 19-го

Число “100 000” стало счастливым для Группы Allseeds в апреле 2019 года: именно 100 000-тонной теперь стала мощность хранения Терминала растительных масел и именно 100 000 тонн масла было погружено Компанией за календарный месяц.



Группа Allseeds остаётся верной намерениям превратить порт Южный в черноморско-средиземноморский масляный хаб. Для этого она активно наращивает резервуарный парк Терминала растительных масел и расширяет технологические возможности погрузки судов. За последнее время мощность резервуарного парка здесь увеличена с 42 000 тонн до 100 000 тонн единовременного хранения масел, которое компания готова заливать на 7 точках погрузки с шести причалов Компании ТИС со скоростью до 1200 тонн/час.



Такие логистические возможности, активное взаимовыгодное сотрудничество с партнёрами позволили Allseeds в апреле 2019 года установить собственный рекорд перевалки - около 100 000 тонн растительного масла, что соответствует 1 млн 200 тыс. тонн в год.



Пока… Поскольку реализация плана развития масло-добывающего и терминального комплекса Компании в Южном, его инфраструктуры, продолжается.