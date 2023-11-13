АЛЛО подвоїла донати клієнтів та передала 3 млн грн на бронетранспортер

За підсумками благодійного збору "Бонусна Броня" національний маркетплейс АЛЛО передає 3 мільйони гривень на покупку гусеничного медико-евакуаційного бронетранспортера FV432 виробництва Великобританії для Сил Оборони.

Це стало можливим завдяки донатам клієнтів, які впродовж місяця переказували на благодійність накопичений ними кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші: компанія АЛЛО не лише конвертувала ці бонуси в реальні гроші, а й подвоїла зібрану суму.

Благодійний фонд Сергія Притули придбає бронетехніку та передасть її підрозділам Сил Оборони як медико-евакуаційний транспорт для порятунку українських військових на полю бою.

Сума 3 млн грн від АЛЛО піде на покупку FV432 у Великобританії, його транспортування, обладнання для медичних цілей, а також дофінансування закупівель іншої техніки.

Впродовж жовтня клієнти АЛЛО з усієї України переказували на благодійність та потреби ЗСУ свій кешбек за програмою лояльності АЛЛО Гроші, який вони отримують за покупки товарів в магазинах мережі, на allo.ua чи у мобільному застосунку.

Загалом клієнтами АЛЛО було переказано 1,5 млн АЛЛО Грошей:

найбільший донат – 5 тисяч АЛЛО Грошей – надійшов від клієнта з Чернігова;

найактивніший регіон – місто Київ, також активно відправляли АЛЛО Гроші клієнти з Дніпропетровської та Львівської областей;

49% донатів припадає на клієнтів віком 30-41 рік;

з-поміж усіх, хто переказав кешбек, 69% чоловіків та 31% жінок;

час пік донатів – 10:00-11:00, а також з 11:00 до 15:00;

найбільше АЛЛО Грошей на броньований транспорт надходило у вівторок.

"Проєкт “Бонусна Броня” об’єднав провідних українських ритейлерів, і ми раді, що змогли долучитися і разом із нашими клієнтами зробили вагомий внесок. Зазвичай, клієнти програм лояльності накопичують кешбек для вигідних покупок під час Чорної п’ятниці чи інших сезонних розпродажів, проте цього разу покупці охоче відправляли свої накопичені за програмою АЛЛО Гроші бонуси на корисну ціль. АЛЛО подвоїла накопичену суму, і зовсім скоро медико-евакуаційний бронетранспортер рятуватиме життя на передовій", – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Незвичайний збір "Бонусна Броня" за участю АЛЛО та інших відповідальних ритейлерів поставив за мету придбати гусеничні бронетранспортери типу FV-432 та броньовані позашляховики Snatch Land Rover. Цей медичний броньований транспорт допоможе зберегти життя українських захисників, які кровʼю і потом виборюють кожен сантиметр нашої землі.

У проекті "Бонусна Броня" взяли участь українські компанії АЛЛО, EVA, WOG, ARGO, "Фора", "Сільпо", "Антошка", "Аптека Подорожник", Hotline. Загальна зібрана сума склала 14 630 220 грн.

Маркетплейс АЛЛО пропонує своїм клієнтам програму лояльності АЛЛО Гроші з 2020 року. АЛЛО Грошима нараховується кешбек від покупок та за інші активності. Ними клієнти можуть сплатити 100% вартості товару (за вирахуванням 1 гривні): кожна 1 одиниця АЛЛО Грошей дорівнює 1 гривні.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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