АЛЛО удвоила донаты клиентов и передала 3 млн грн на бронетранспортер

По итогам благотворительного сбора "Бонусная Броня" национальный маркетплейс АЛЛО передает 3 миллиона гривен на покупку гусеничного медико-эвакуационного бронетранспортера FV432 производства Великобритании для Сил Обороны.

Это стало возможным благодаря донатам клиентов, которые в течение месяца переводили на благотворительность накопленный ими кэшбек по программе лояльности АЛЛО Деньги: компания АЛЛО не только конвертировала эти бонусы в реальные деньги, но и удвоила собранную сумму.

Благотворительный фонд Сергея Притулы приобретет бронетехнику и передаст ее подразделениям Сил Обороны как медико-эвакуационный транспорт для спасения украинских военных на поле боя.

Сумма 3 млн грн от АЛЛО пойдет на покупку FV432 в Великобритании, его транспортировку, оборудование для медицинских целей, а также дофинансирование закупок другой техники.

В течение октября клиенты АЛЛО со всей Украины переводили на благотворительность и потребности ВСУ свой кэшбек по программе лояльности АЛЛО Деньги, которые они получают за покупки товаров в магазинах сети, на allo.ua или в мобильном приложении.

В общей сложности клиентам АЛЛО было переведено 1,5 млн АЛЛО.

самый большой донат – 5 тысяч АЛЛО Денег – поступил от клиента из Чернигова;

активный регион – город Киев, также активно отправляли АЛЛО Деньги клиенты из Днепропетровской и Львовской областей;

49% донатов приходится на клиентов в возрасте 30-41 год;

среди всех, кто перевел кэшбек, 69% мужчин и 31% женщин;

время пик донатов – 10:00-11:00, а также с 11:00 до 15:00;

больше всего АЛЛО Денег на бронированный транспорт поступало во вторник.

"Проект "Бонусная Броня" объединил ведущих украинских ритейлеров, и мы рады, что смогли приобщиться и вместе с нашими клиентами внесли весомый вклад. Обычно клиенты программ лояльности накапливают кэшбек для выгодных покупок во время Черной пятницы или других сезонных распродаж, Однако на этот раз покупатели охотно отправляли свои накопленные по программе АЛЛО Деньги бонусы на полезную цель. АЛЛО удвоила накопленную сумму, и совсем скоро медико-эвакуационный бронетранспортер будет спасать жизнь на передовой", – отметил глава совета директоров ГК "АЛЛО" Дмитрий Деревицкий.

Необычный сбор "Бонусная Броня" с участием АЛЛО и других ответственных ритейлеров поставил цель приобрести гусеничные бронетранспортеры типа FV-432 и бронированные внедорожники Snatch Land Rover. Этот медицинский бронированный транспорт поможет сохранить жизнь украинских защитников, которые кровью и потом борются за каждый сантиметр нашей земли.

В проекте "Бонусная Броня" приняли участие украинские компании АЛЛО, EVA, WOG, ARGO, "Фора", "Сильпо", "Антошка", "Аптека Подорожник", Hotline. Общая собранная сумма составила 14630220 грн.

Маркетплейс АЛЛО предлагает своим клиентам программу лояльности АЛЛО Деньги с 2020 года. АЛЛО Деньгами начисляется кэшбек от покупок и других активностей. Ими клиенты могут оплатить 100% стоимости товара (за вычетом 1 гривны): каждая 1 единица АЛЛО Денег равна 1 гривне.

АЛЛО – маркетплейс национального масштаба с товарами от электроники, косметики и инструментов до одежды и мебели, с доставкой заказов на дом, на почту или в магазины более чем в 100 городах Украины.

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