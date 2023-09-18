АЛЛО передала 15 млн гривень на виготовлення високотехнологічних протезів для українських героїв

Компанія АЛЛО закумулювала та передала 15 мільйонів гривень на протезування пацієнтів медцентру Superhumans Center. Це стало можливим завдяки проєкту "Маленькі кроки до великого руху", за умовами якого з 12 червня по 1 вересня 2023 року з кожного проданого в АЛЛО смартфона компанія перераховувала 100 гривень на функціональні протези верхніх та нижніх кінцівок для дев’яти пацієнтів, серед яких одна жінка.

Частину цих коштів вже використано на виготовлення протезів для трьох військових, які отримали поранення в результаті бойових дій. Ще шість протезів буде встановлено пацієнтам впродовж осені, адже реабілітація та протезування можуть тривати 2-3 місяці та більше.

"В Україні проблема втрати кінцівок через поранення стає все масштабнішою. АЛЛО підтримує тих, хто захищає незалежність України, і ми раді допомогти героям хоча б частково повернутися до повноцінного життя завдяки надсучасним біонічним протезам. Під час відвідування медцентру на початку проєкту я бачив результати роботи – як фахівці повертають пацієнтам суперможливості. Влітку наші перші герої вже пройшли реабілітацію та отримали надсучасні протези, які відповідають їхньому подальшому способу життя. Маю надію, що наші підопічні зможуть повернутися до звичних справ та служби, а сучасні протези допоможуть їм працювати та займатися хобі", – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК "АЛЛО".

Біонічні протези верхніх кінцівок (вартістю понад 2 млн грн кожний) вже встановлено Миколі Єфименку та Михайлу Бартошику, які завершили реабілітацію. Руслан Гаврасов отримав сучасний протез ноги (1,7 млн грн) та повернувся додому. Наразі в медичному центрі на Львівщині перебуває Василь Дьорка, він невдовзі отримає протез руки вартістю 900 тис. грн. Готуються до протезування рук Неля Редько та Олександр Калько (вартість кожного протезу руки з біонічною кистю становить близько 1,65 млн грн).

Незабаром розпочне реабілітацію Віктор Сікаленко, вартість його майбутнього протезу правої руки – 900 тис. грн. Артем Камсков та Сергій Копищик після реабілітації отримають протези стегна вартістю понад 2,1 та 1,9 млн грн відповідно.

"Купуючи смартфон в АЛЛО, ми не тільки лишаємося на звʼязку зі своїми близькими, а ще й даємо можливість героям, які втратили кінцівки, стати самостійними. Нам вдалося зібрати 15 мільйонів гривень та повернути втрачені можливості дев’яти нашим захисникам. Вони отримали дороговартісні протези, які дають змогу бігати та збирати пазли. Наша співпраця з АЛЛО – це про обʼєднання зусиль, про повагу до тих, завдяки кому ми живі, про нові технології, це гордість за те, що разом ми здатні робити неможливе можливим", – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

Завдяки фінансовій підтримці партнерів, зокрема компанії АЛЛО, всі послуги з реабілітації та протезування в центрі Superhumans для пацієнтів безкоштовні. Для повернення втрачених можливостей лікарі визначають найкращу комплектацію протезів, адже біонічний протез – це надсучасний смартгаджет. Він складається з електроніки та потребує заряджання, як і будь-який девайс: електротранспорт, планшет чи навушники. Рухи протеза відбуваються внаслідок реакції електроніки на скорочення м'язів пацієнта. Діапазон рухів та хватів протезу здебільшого залежить від комплектації, яку фахівці Superhumans підбирають відповідно до майбутнього способу життя пацієнта, що неодмінно обговорюється напередодні протезування.

За час благодійної ініціативи "Маленькі кроки до великого руху" смартфони переважно купували клієнти вікової категорії 36-39 років, загалом 60% покупців – це чоловіки. Вибирали як бюджетні, так і преміальні моделі смартфонів Xiaomi, Samsung, POCO, Motorola та Apple. А серед лідерів – пристрої з цінового сегмента 5-10 тис. грн. Пік продажів припав на 26 та 19 серпня.

АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

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Superhumans — сучасний всеукраїнський центр протезування, реабілітації, лікування ПТСР і реконструктивної хірургії поранених під час бойових дій українців, зі складними травмами та втраченими кінцівками.

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