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АЛЛО передає 1 мільйон гривень на інклюзивний літній табір

Середа 05 червня 2024 11:35 promo
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АЛЛО передає 1 мільйон гривень на інклюзивний літній табір

АЛЛО підтримує проведення інклюзивного табору, який увосьме організує громадська організація "Відчуй", та переказує на цю ініціативу 1 мільйон гривень. Завдяки цьому зможуть відпочити 70 підлітків віком 11-17 років з порушенням слуху, також до них приєднаються діти, яких вдалося повернути з окупованих територій і депортації, а ще ті, хто втратили своїх батьків через воєнні дії. Табір "Беремо і робимо літо!" відбудеться з 9 по 19 червня в Карпатах.

"Ми в АЛЛО прагнемо, щоб українські діти відчували щасливе дитинство, особливо ті, хто зазнав травм через війну. Ми вже не вперше підтримуємо дитячі реабілітаційні проєкти. І я радий, що цього літа ми можемо посприяти літньому відпочинку для 70 дітей – забезпечили для них можливість відновити своє фізичне та психічне здоров’я, зарядитися енергією гір та знайти нових друзів", – зазначив Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

Дехто з дітей відвідає інклюзивний літній табір вперше, для більшості це буде довгоочікуваний відпочинок. Перебування у таборі є абсолютно безкоштовним для всіх дітей завдяки небайдужим меценатам та спонсорам. Такі проєкти дають можливість дітям та підліткам з порушенням слуху, які спілкуються жестовою мовою або мають кохлеарні імпланти, а також дітям, травмованим через війну, відпочити разом, навчитися долати комунікаційні бар'єри та краще соціалізуватися у майбутньому.

"Ми створюємо безпечне та підтримуюче середовище, де кожна дитина може розкрити свій потенціал, знайти нових друзів і отримати незабутні враження. Цей табір є унікальною можливістю для наших дітей насолоджуватися літнім відпочинком, брати участь у захоплюючих заходах і, найголовніше, відчувати себе частиною спільноти. Фінансова підтримка компанії АЛЛО — це ключ до щасливого та такого очікуваного літа для кожного з підлітків, якими ми опікуємося", – додає Людмила Пишна, співзасновниця та керівниця ГО "Відчуй".

Під час літнього відпочинку у безпечному та повністю інклюзивному середовищі на підлітків чекають спортивні ігри, майстер-класи, пізнавальні та розважальні заходи. Вони зможуть знайти собі цікаве заняття до душі, розвинути власний талант, наспілкуватися один з одним та відпочити.

АЛЛО – маркетплейс національного масштабу з товарами від електроніки, косметики та інструментів до одягу та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

allo.ua – тицяй що хочеш!

Відчуй — громадська організація, заснована Людмилою та Андрієм Пишними. З 2011 року системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху.

vidchui.org – Відчуй, щоб зрозуміти!

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