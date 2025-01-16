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Alliance kasa: новий інструмент для бізнесу від Alliance bank

Четвер 16 січня 2025 12:44 promo
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Alliance kasa: новий інструмент для бізнесу від Alliance bank Фото: Alliance kasa - новий інструмент для бізнесу від Alliance bank (прес-служба банку)
Автор: Олександр Мороз

Alliance bank представив на ринку сучасне рішення для підприємців - Alliance kasa - платформу, яка поєднує в собі програмний РРО, CRM і торговий еквайринг. Це зручний інструмент для приймання платежів та керування касою, який допоможе підприємцям оптимізувати роботу та зекономити час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Фокус на ефективність і зручність

Alliance kasa орієнтована на малий і середній бізнес. Вона дозволяє вести облік товарів і контролювати виручку та продажі для кожної торгової точки, уникаючи зайвої бюрократії. Якщо бізнес вже має кілька торгових точок або працював з іншими банками, система автоматично перенесе всі дані на нову платформу — підприємцю залишиться лише підтвердити їхню актуальність.

Система пропонує програмний РРО, який автоматично фіскалізує торгові точки та передає звіти до податкової без необхідності особистих візитів чи паперових формальностей. А CRM дозволяє вести облік товарів і управляти продажами.

В Alliance kasa можна налаштовувати ролі користувачів (власник бізнесу, касир, адміністратор), і платформа доступна на десктопах і мобільних, дозволяючи контролювати бізнес-процеси в будь-який час і з будь-якого пристрою.

Від Alliance bank також надаються сучасні POS-термінали, які підтримують Wi-Fi, сім-карти, NFC та магнітну стрічку. Завдяки автономній роботі до 7 годин ці термінали можна використовувати як у стаціонарних магазинах, так і у мобільних торгових точках та під час блекаутів. В Alliance kasa можна приймати не лише безготівкові платежі, а й готівку — система передбачає можливість зазначити, що оплата внесена готівкою.

Підприємцям пропонуються привабливі умови, а саме:

  • Безкоштовне підключення до платформи Alliance kasa.
  • Шість місяців безкоштовного обслуговування.
  • Еквайрингова комісія всього 1,4%.
  • Після півроку абонплата становитиме лише 300 грн на місяць.

Процес підключення простий і повністю дистанційний:

Відкрийте бізнес-рахунок в Alliance bank - це можна зробити онлайн за кілька хвилин, встановивши застосунок Alliance. А якщо ви вже маєте бізнес-рахунок в Alliance, то при реєстрації в Alliance kasa він підтягується автоматично.

  • Зареєструйтесь на платформі Alliance kasa та додайте торгові точки.
  • Підпишіть заяву від Alliance bank, яка прийде вам на електронну пошту.
  • Спеціалісти банку звʼяжуться з вами та допоможуть з налаштуванням та підключенням POS-терміналів, щоб все працювало найкращим чином.

А також користувачам Alliance kasa завжди доступна жива підтримка від банку, яка працює 24/7. Ознайомитися з новинкою детальніше можна на сайті банку за посиланням.

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