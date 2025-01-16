Alliance kasa: новый инструмент для бизнеса от Alliance bank

Alliance bank представил на рынке современное решение для предпринимателей - Alliance kasa - платформу, которая сочетает в себе программный РРО, CRM и торговый эквайринг. Это удобный инструмент для приема платежей и управления кассой, который поможет предпринимателям оптимизировать работу и сэкономить время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Фокус на эффективность и удобство

Alliance kasa ориентирована на малый и средний бизнес. Она позволяет вести учет товаров и контролировать выручку и продажи для каждой торговой точки, избегая лишней бюрократии. Если бизнес уже имеет несколько торговых точек или работал с другими системами ПРРО все данные будут автоматически перенесены в Alliance kasa – останется лишь подтвердить их актуальность.

Платформа предлагает программный РРО, который автоматически фискализирует торговые точки и передает отчеты в налоговую без необходимости личных визитов или бумажных формальностей. А CRM позволяет вести учет товаров и управлять продажами.

В Alliance kasa можно настраивать роли пользователей (владелец бизнеса, кассир, администратор), и платформа доступна на десктопах и мобильных, позволяя контролировать бизнес-процессы в любое время и с любого устройства.

От Alliance bank также предоставляются современные POS-терминалы, которые поддерживают Wi-Fi, сим-карты, NFC и магнитную ленту. Благодаря автономной работе до 7 часов эти терминалы можно использовать как в стационарных магазинах, так и в мобильных торговых точках и во время блэкаутов. В Alliance kasa можно принимать не только безналичные платежи, но и наличные - система предусматривает возможность отметить, что оплата внесена наличными.

Предпринимателям предлагаются привлекательные условия, а именно:

Бесплатное подключение к платформе Alliance kasa.

Шесть месяцев бесплатного обслуживания.

Эквайринговая комиссия всего 1,4%.

После полугода использования прибавляется абонплата 300 грн/месяц за POS-терминал, а ПРРО остается бесплатно навсегда!

Процесс подключения простой и полностью дистанционный:

Откройте бизнес-счет в Alliance bank - это можно сделать онлайн за несколько минут, установив приложение Alliance. А если у вас уже есть бизнес-счет в Alliance, то при регистрации в Alliance kasa он подтягивается автоматически.

Зарегистрируйтесь на платформе Alliance kasa и добавьте торговые точки.

Подпишите заявление от Alliance bank, которое придет вам на электронную почту.

Специалисты банка свяжутся с вами и помогут с настройкой и подключением POS-терминалов, чтобы все работало наилучшим образом.

А также пользователям Alliance kasa всегда доступна живая поддержка от банка, которая работает 24/7. Ознакомиться с новинкой подробнее можно на сайте банка по ссылке.