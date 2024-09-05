Alliance bank запустив єдиний банківський застосунок для фізичних осіб, ФОП та юросіб

Застосунок Alliance надає низку переваг для всіх категорій клієнтів і доступний для завантаження в App Store та Google Play, тож випробувати його функціонал можна прямо зараз.

Переваги для фізичних осіб

Усі ключові банківські продукти для особистих потреб відкриваються швидко та повністю онлайн. Кредитний ліміт до 100 тисяч гривень з максимальним пільговим періодом (до 92 днів на покупки та до 62 днів на зняття коштів), відкриття депозиту в гривнях, доларах США та євро, вигідний кешбек, що починається з 30%, – все це можна відкрити в застосунку всього в кілька кліків.

Основною карткою застосунку є "Стартова" – саме на неї можна отримати кредитний ліміт і здійснювати вигідні покупки з кешбеком. З моменту відкриття картки "Стартова" автоматично починає діяти 30% кешбек на покупки онлайн та офлайн протягом перших 30 днів або до накопичення 500 гривень. Після цього кешбек становитиме 1% і буде діяти постійно. Кешбек в застосунку Alliance активується автоматично, не потребує додаткових налаштувань і діє на безліч категорій покупок.

Переваги для бізнесу

Проста реєстрація через застосунок "Дія" або відеочат відкриває доступ до багатьох корисних функцій для бізнесу, таких як:

Безкоштовні та швидкі платежі до бюджету в кілька кліків;

Можливість здійснювати комерційні платежі;

Автоматична перевірка отримувача платежу на ризики;

Повторні платежі в два кліки;

Онлайн-квитанції;

Можливість отримати бізнес-кредит для розвитку вашої справи.

Після відкриття бізнес-рахунку користувачі отримують до нього віртуальну картку з можливістю замовлення пластикової, яку можна отримати в будь-якому відділенні Alliance bank. Обидві картки безкоштовні, як і перший рік обслуговування бізнес-рахунку. Безкоштовними також є зарахування, платежі для сплати податків та перекази з рахунку ФОП на будь-які картки й рахунки в Alliance bank.

Легкість використання

Застосунок Alliance має мінімалістичний та інтуїтивно зрозумілий дизайн. На головному екрані користувачі можуть бачити свої картки, кешбек, курс валют та депозити. Також у застосунку легко перемикатись між особистими фінансами та бізнесом. Зареєструвавшись як ФОП або ЮО, ви матимете розділи "Особисте" та "Бізнес" угорі на головному екрані.

Крім того, є можливість налаштовувати віджети карток, обираючи дизайни із запропонованої галереї, та змінювати назви карток. Застосунок забезпечує зручність користування в будь-який час доби, пропонуючи режими "день", "ніч" та “автоматично”.

Команда банку активно працює над постійним розвитком застосунку, регулярно додаючи нові функції. Всі оновлення можна відстежувати в офіційних соціальних мережах банку - Instagram та Telegram.