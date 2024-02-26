Аллей-уп із класним данком не врятував "Вашингтон" від поразки: момент дня в НБА

Ветеран запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Клівлендом". На фініші атаки "Візардс" він отримав накидання Батлера та ефектно поклав у кошик однією правою.

Старань Холмса та компанії не вистачило для загального успіху "Вашингтона". Гості зуміли здобути перемогу (114:105) та закріпилися на другій сходинці Східної конференції НБА. Тим часом "Візардс" – на передостанній позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Вашингтона" Джордан Пул. Він набрав 31 очко, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Натомість Холмс додав у скарбничку господарів ще 11 пунктів.

Хто такий Рішон Холмс

Уродженець штату Іллінойс, на студентському рівні виступав за "Морейн Веллі" та "Боулінг Грін Фалконс". Обраний "Філадельфією" під 37-м номером драфту НБА-2015.

Підписав контракт із "Севенті Сіксерс" після виступів у Літній лізі асоціації. Провів у Пенсильванії три сезони, періодично грав за фарм-клуб – "Делавер". Після року в складі "Фінікса" опинився в лавах "Сакраменто". Там відіграв 4 сезони та влітку торік разом із Олів'є-Максенсом Проспером був обміняний в "Даллас".

На початку лютого переїхав до столиці в обмін на Деніела Геффорда. Також може закрити позицію важкого форварда.