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Аллей-уп із класним данком не врятував "Вашингтон" від поразки: момент дня в НБА

Фото: Рішон Холмс набрав 11 очок проти "Кавальєрс" (hjnews.com)
Автор: Антон Федорців

Центровий "Вашингтон Візардс" Рішон Холмс опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Ветеран запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Клівлендом". На фініші атаки "Візардс" він отримав накидання Батлера та ефектно поклав у кошик однією правою.

Старань Холмса та компанії не вистачило для загального успіху "Вашингтона". Гості зуміли здобути перемогу (114:105) та закріпилися на другій сходинці Східної конференції НБА. Тим часом "Візардс" – на передостанній позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Вашингтона" Джордан Пул. Він набрав 31 очко, зробив 5 підбирань і віддав 5 передач. Натомість Холмс додав у скарбничку господарів ще 11 пунктів.

 

 

Хто такий Рішон Холмс

Уродженець штату Іллінойс, на студентському рівні виступав за "Морейн Веллі" та "Боулінг Грін Фалконс". Обраний "Філадельфією" під 37-м номером драфту НБА-2015.

Підписав контракт із "Севенті Сіксерс" після виступів у Літній лізі асоціації. Провів у Пенсильванії три сезони, періодично грав за фарм-клуб – "Делавер". Після року в складі "Фінікса" опинився в лавах "Сакраменто". Там відіграв 4 сезони та влітку торік разом із Олів'є-Максенсом Проспером був обміняний в "Даллас".

На початку лютого переїхав до столиці в обмін на Деніела Геффорда. Також може закрити позицію важкого форварда.

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