UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Аллей-уп дуету "Далласа" декласував оборону "Кліпперс": момент дня в НБА

Фото: Деніел Геффорд доклався до розгрому каліфорнійців (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Даллас Маверікс" Деніел Геффорд, який скористався розкішною передачею ветерана команда Кайрі Ірвінга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зв'язка "Маверікс" підкорила епізодом у другій чверті протистояння з "Лос-Анджелесом". Ірвінг із центру майданчика виконав класний "парашут", а Геффорд у красивому польоті видовищно поклав згори.

Стараннями цього дуету та інших "Даллас" здобув розгромну перемогу на виїзді (123:93). Техасці повели в серії до чотирьох перемог (3:2) перед домашнім поєдинком. Матч відбудеться в ніч проти суботи, 4 травня.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Балканець набрав 35 очок, зробив 7 підбирань і віддав 10 передач. Натомість Геффорд додав у скарбничку "Далласа" ще 8 пунктів.

 

 

Хто такий Деніел Геффорд

Уродженець Ель-Дорадо, на студентському рівні виступав за "Арканзас Рейзорбекс". Обраний "Чикаго Буллз" під 38-м номером драфту НБА-2019.

У складі чикагців провів лише півтора сезони. Виступав у Лізі розвитку за "Вінді Сіті". Посеред сезону 2020/21 перебрався до столиці під час обміну за участі трьох команд. Восени того ж року підписав 3-річний контракт із "Вашингтоном" на 40,2 млн доларів.

У лютому цьогоріч переїхав до лав "Маверікс" в обмін на Рішона Холмса. Також Геффорд може закрити позицію важкого форварда.

До слова, напередодні оборонець "Філадельфії" Максі очолив хіт-парад моментів із триочковим перед сиреною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НБАБаскетбол