Аллей-уп дуету "Далласа" декласував оборону "Кліпперс": момент дня в НБА

Зв'язка "Маверікс" підкорила епізодом у другій чверті протистояння з "Лос-Анджелесом". Ірвінг із центру майданчика виконав класний "парашут", а Геффорд у красивому польоті видовищно поклав згори.

Стараннями цього дуету та інших "Даллас" здобув розгромну перемогу на виїзді (123:93). Техасці повели в серії до чотирьох перемог (3:2) перед домашнім поєдинком. Матч відбудеться в ніч проти суботи, 4 травня.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Маверікс" Лука Дончіч. Балканець набрав 35 очок, зробив 7 підбирань і віддав 10 передач. Натомість Геффорд додав у скарбничку "Далласа" ще 8 пунктів.

Хто такий Деніел Геффорд

Уродженець Ель-Дорадо, на студентському рівні виступав за "Арканзас Рейзорбекс". Обраний "Чикаго Буллз" під 38-м номером драфту НБА-2019.

У складі чикагців провів лише півтора сезони. Виступав у Лізі розвитку за "Вінді Сіті". Посеред сезону 2020/21 перебрався до столиці під час обміну за участі трьох команд. Восени того ж року підписав 3-річний контракт із "Вашингтоном" на 40,2 млн доларів.

У лютому цьогоріч переїхав до лав "Маверікс" в обмін на Рішона Холмса. Також Геффорд може закрити позицію важкого форварда.